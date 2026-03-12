Дети из сгоревшей школы в Иркутской области будут учиться в близлежащем здании

Учеников школы в деревне Серафимовск в Иркутской области, которая горела прошедшей ночью, с 16 марта будут доставлять на автобусах в одну из близлежащих школ. Об этом сообщил губернатор региона Игорь Кобзев.

Занятия будут проходить дистанционно 12 и 13 марта. В сгоревшей школе учились 67 детей и работали 29 человек, написал Игорь Кобзев в Telegram-канале.

Сообщение о возгорании в школе поступило около полуночи, уточнил губернатор. К 6:15 по местному времени (1:15 мск) открытое горение ликвидировали. При пожаре обошлось без жертв и пострадавших, однако здание практически полностью сгорело.

По предварительной информации, пожар начался из-за короткого замыкания на силовом кабеле. В тушении огня были задействованы 35 человек и 11 единиц техники. «Работа осложнялась порывами ветра до 18 м в секунду. Сейчас происходит разборка и проливка конструкции»,— добавил губернатор.

Здание сгоревшей школы было построено в 1987 году, первый этаж был кирпичным, второй — деревянным, рассказал Игорь Кобзев. К зданию был пристроен деревянный спортивный зал. В 2021 году в школе заменили электропроводку.

«К сожалению, в регионе много таких зданий»,— заявил глава Иркутской области. Он попросил провести профилактические осмотры учреждений образования, здравоохранения, спорта и культуры «с целью исключения подобных случаев при неблагоприятных погодных условиях». Игорь Кобзев призвал контролировать ситуацию с электросетями.