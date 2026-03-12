Британия заявила о попадании неизвестного снаряда в контейнеровоз у берегов ОАЭ

Неизвестный снаряд ударил по контейнеровозу в 65 км от порта Джабаль-Али в Дубае. На борту возник пожар. Об этом сообщило Управление морских торговых операций Великобритании при королевских ВМС (UKMTO).

Инцидент произошел в 5:19 мск. Все члены экипажа находятся в безопасности. Никакого воздействия на окружающую среду пока не зафиксировано. «Полная оценка ущерба затруднена из-за темноты»,— указано в пресс-релизе UKMTO. Власти проводят расследование.

«Судам рекомендуется соблюдать осторожность при прохождении маршрута и сообщать о любой подозрительной активности»,— добавили в британских ВМС.

С 28 февраля по 11 марта ВМС Британии зафиксировали 17 инцидентов, связанных с судами в районе Персидского залива, Ормузского пролива и Оманского залива. 28 февраля США и Израиль начали военную операцию против Ирана. В ответ Тегеран стал атаковать американские военные базы на Ближнем Востоке и объявил о запрете на передвижение через Ормузский пролив.