В Забайкалье бывшего директора регоператора ТКО арестовали за мошенничество

Центральный районный суд Читы арестовал бывшего директора ООО «Олерон+» Кирилла Лунева по обвинению в особо крупном мошенничестве. Его арестовали до 28 апреля, сообщила пресс-служба прокуратуры Забайкальского края.

По версии обвинения, в 2020 году компания «Олерон+» — региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами — приобрела у нескольких юрлиц контейнеры для ТКО на 68 млн руб. Позднее часть этих контейнеров перепродали за 32 млн руб. Однако при предоставлении в региональную службу по тарифам документов, обосновывающих затраты на покупку контейнеров, факт их реализации был скрыт.

Это позволило компании необоснованно получить субсидию из регионального бюджета в размере 49 млн руб. Кирилл Лунев вину не признал и отказался давать показания. На имущество и деньги экс-директора также наложен арест. Следствие проверяет его причастность к другим преступлениям.

Новая система комплексного обращения с ТКО начала действовать в Забайкалье с 1 января 2020 года. Компания «Олерон+», образованная в 2013 году, стала региональным оператором и несла ответственность за весь цикл обращения с отходами, включая их сбор, транспортировку, обработку, утилизацию и захоронение.