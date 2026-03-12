Умер цирковой режиссер Валентин Гнеушев

В возрасте 74 лет умер цирковой режиссер, заслуженный деятель искусств России Валентин Гнеушев. Об этом газете «Московский комсомолец» сообщила его дочь. Она нашла тело отца в его квартире после того, как он несколько дней не выходил на связь. Недавно режиссер перенес воспаление легких. После выписки он упал и повредил руку, уточняет издание.

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Валентин Гнеушев

Валентин Гнеушев родился в Нижнем Тагиле. Окончил Московское госучилище циркового и эстрадного искусства и ГИТИС. За свою карьеру поставил более 30 цирковых номеров, некоторые из которых получили награды на фестивалях в Париже и Монте-Карло. В 1991 году представил свое шоу «Цирк Валентин» на Бродвее. С 1996 года работал главным режиссером Московского цирка на Цветном бульваре. Также сотрудничал с театром «Современник» и Большим театром. В 1997 году получил звание заслуженного деятеля искусств России.