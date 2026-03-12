Дмитриев обсудил с представителями США кризис на энергетических рынках

Спецпредставитель президента России, глава РФПИ Кирилл Дмитриев сообщил, что во время визита во Флориду обсудил с представителями США кризисную ситуацию на мировых энергетических рынках.

«Обсудили как перспективные проекты, способные содействовать восстановлению российско-американских отношений, так и текущую кризисную ситуацию на мировых энергетических рынках»,— написал Кирилл Дмитриев в Telegram-канале.

Сейчас многие страны, в первую очередь США, начинают «лучше понимать ключевую, системообразующую роль российских нефти и газа в обеспечении стабильности мировой экономики, а также неэффективность и деструктивный характер санкций против России», заявил спецпредставитель президента России. Он также поблагодарил в X американскую сторону «за продуктивную встречу».

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф уточнил в X, что на встрече во Флориде с американской стороны присутствовал он сам, а также зять президента Джаред Кушнер и старший советник Белого дома Джош Грюнбаум.