Тайвань создает самый плотный в мире противокорабельный заслон из ракет

Массовое производство местных ракет Hsiung Feng II и III на Тайване планируется завершить к декабрю. С учетом наличия тысячи таких ракет и поставок 400 ракет Harpoon из США остров уже в 2027 году сможет похвастать самой высокой плотностью противокорабельного заслона в мире. Об этом со ссылкой на источники в министерстве обороны пишет местная газета Taipei Times.

Издание сообщает, что Научно-технологический институт Чуншаня досрочно выполняет производственные задачи для повышения боевой мощи морской авиации — собирает 131 ракету повышенной дальности Hsiung Feng II и 70 ракет повышенной дальности Hsiung Feng III в год. В 2027 году остров ожидает получить 32 системы береговой обороны Harpoon со 128 ракетами. Полный заказ включает 100 пусковых установок и 400 ракет.

Со слов военного чиновника говорится, что значительные ресурсы на береговую оборону выделяются в рамках национальной стратегии асимметричной обороны, основанной на «подходе дикобраза», для сдерживания предполагаемого наступления армии Китая. В июле ВМФ острова создаст прибрежное боевое командование в рамках реорганизации. Новый штаб объединит все подразделения противокорабельных ракет береговой обороны под единым командованием. В министерстве надеются, что большое количество мобильных ракетных батарей, рассредоточенных по всему побережью, станет мощным сдерживающим фактором.

