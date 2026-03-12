В Венесуэле назначен новый министр нефтяной промышленности
Временный президент Венесуэлы Делси Родригес назначила своего заместителя Паулу Энао на пост главы министерства нефтяной промышленности. Эта должность была вакантной последние два месяца. Ранее ее занимала сама госпожа Родригес, совмещая с постом вице-президента.
В заявлении, которое транслировало национальное телевидение, Делси Родригес заявила, что Паула Энао обладает профессионализмом и обширным опытом. Это позволит министерству продвинуться «в восстановлении и развитии энергетического сектора, являющегося фундаментальной опорой экономического роста и благополучия венесуэльского народа».
В конце января парламент Венесуэлы принял закон, кардинально реформирующий национальную нефтяную отрасль и позволяющий работать в стране иностранным, в первую очередь американским, нефтяным компаниям. Закон отменяет многие из решений, принятых в рамках национализации нефтяных проектов в 2007 году, что заставило крупные американские компании, такие как ExxonMobil и ConocoPhillips, уйти из страны.