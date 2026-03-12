В зону СВО из Свердловской области с 2022 года отправили 18 тыс. тонн помощи

За все время проведения специальной военной операции (СВО) из Свердловской области отправили более 18 тыс. тонн гуманитарной помощи, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Денис Паслер. С 2022 года ее получают бойцы в зоне боевых действий, жители приграничных регионов, а также недавно вошедших в состав России территорий.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Недавно уральские военнослужащие в Запорожской области получили более 50 тонн гуманитарного груза, который доставили депутаты заксобрания Свердловской области. К отправке готовится груз с техникой, личными посылками, а также автомобили для уральцев на СВО — в сборке приняли участие екатеринбуржцы, правительство региона и ряд организаций.

«Спасибо каждому, кто абсолютно бескорыстно помогает фронту, находит время и средства, чтобы собрать очередной груз. К нам присоединяются ветераны СВО, в том числе финалисты программы "Управленческие кадры Урала". Наши герои, как никто, знают, что нужно товарищам "за ленточкой"»,— поблагодарил губернатор.

Напомним, более 21 тыс. посылок от родственников и друзей из Свердловской области доставили военнослужащим в зону спецоперации с 2023 года почтой.

Ирина Пичурина