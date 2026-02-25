Со Среднего Урала участникам СВО доставили почтой 21 тыс. посылок с 2023 года

Более 21 тыс. посылок от родственников и друзей из Свердловской области доставили военнослужащим в зону специальной военной операции (СВО) с 2023 года почтой, сообщили в пресс-службе Почты России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Жители могут отправить посылки в любом количестве и из любого отделения почты, при этом доставка осуществляется бесплатно. Масса отправления не должна превышать 10 кг, содержимое посылки сначала нужно показать сотруднику почты. Для ее оформления нужно написать полное имя адресата, номер его войсковой части и специальный почтовый индекс 103400 — он используется для отправки писем и посылок бойцам в зону СВО.

Отправления военнослужащим в зоне спецоперации на почте обрабатываются в приоритетном порядке. Они направляются в логистический центр в Москве, затем посылки передают представителям Минобороны России для дальнейшей доставки.

Ирина Пичурина