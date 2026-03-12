В начале года в Свердловской области зарегистрировали свыше 6,3 тыс. предприятий

В Свердловской области за первые два месяца 2026 года в реестр малых и средних предприятий (МСП) было включено более 6,3 тыс. новых компаний, передает департамент информационной политики региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

По словам губернатора Дениса Паслера, рост числа субъектов МСП в регионе опережает показатели аналогичного периода 2025 года. «Более четверти из них — в приоритетных отраслях: обрабатывающих производствах, научно-технической деятельности, туризме и логистике»,— сообщил он. Общее количество зарегистрированных в регионе МСП достигло 222 655 единиц.

Согласно данным Корпорации МСП, с начала 2026 года в России появилось более 240 тыс. новых субъектов МСП. Общее число МСП по состоянию на 10 марта превысило 6,9 млн, что на 4% больше, чем за тот же период прошлого года.

Среди 85 регионов России Свердловская область заняла 13 место по занятости жителей в малом и среднем бизнесе (МСБ) по данным на 2024 год — доля занятых составила 44,9%, а их численность — 945 тыс. человек. Прирост численности за три года составил 13,9%. В 2025 году жители Свердловской области чаще всего регистрировали бизнес в сфере розничной торговли, на которую пришлось 7,9% расчетных счетов, открытых малым и микробизнесом в «Сбере».

Ирина Пичурина