«Сбер»: на Урале в 2025 году доля регистраций торгового бизнеса составила 7,9%

В 2025 году жители Свердловской области чаще всего регистрировали бизнес в сфере розничной торговли, на которую пришлось 7,9% расчетных счетов, открытых малым и микробизнесом в «Сбере», сообщили в пресс-службе Уральского банка «Сбербанка». На втором месте — транспортировка и хранение (7,7%), на третьем — строительство (5,9%).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

В десятку наиболее популярных сфер также вошли торговля в интернете (3,4%), гостиницы и общественное питание (2,8%), недвижимость (2,4%), обрабатывающие производства (2,3%), информация и связь (1,9%). Всего в прошлом году уральские предприниматели открыли более 19 тыс. расчетных счетов в Сбербанке, из которых почти 50% пришлись на новые компании. Эти показатели сопоставимы с данными 2024 года.

Среди 85 регионов России Свердловская область заняла 13 место по занятости жителей в малом и среднем бизнесе (МСБ) по данным на 2024 год. Доля занятых в сфере МСБ региона, включая индивидуальных предпринимателей (ИП), в общем объеме занятых в экономике в прошлом году составила 44,9%, а их численность — 945 тыс. человек. Прирост численности за три года составил 13,9%.

Ирина Пичурина