Свердловская область вошла в топ-15 регионов по занятости населения в МСБ

Среди 85 регионов России Свердловская область заняла 13 место по занятости жителей в малом и среднем бизнесе (МСБ) по данным на 2024 год, следует из рейтинга центра экономических исследований «РИА Новости».

Так, доля занятых в сфере МСБ Свердловской области, включая индивидуальных предпринимателей (ИП) в общем объеме занятых в экономике в прошлом году составила 44,9%, а их численность — 945 тыс. человек. Прирост численности за три года составил 13,9%.

Рейтинг возглавили Калмыкия, Санкт-Петербург и Новосибирская область. Из других регионов Уральского федерального округа (УрФО) регион по этому показателю обогнала Тюменская область, которая оказалась на восьмом месте. Там доля занятых в МСБ составила 45,9%, численность — 350 тыс. человек (+18,9% за три года). При этом Ханты-Мансийский автономный округ (ХМАО-Югра) по этим показателям находится почти в конце рейтинга — регион занял 80 место с долей 24,5% (269,2 тыс. человек). Ямало-Ненецкий автономный округ (ЯНАО) оказался на предпоследнем, 84 месте — там доля занятого в работе МСБ населения составила 19,2% (78,8 тыс. человек). Однако в обоих регионах зарегистрирован прирост в 10,8% и 7,6% соответственно. Завершает рейтинг Ингушетия.

Напомним, свердловские предприниматели с начала года привлекли порядка 10 млрд руб. на развитие бизнеса благодаря господдержке. Оборот крупных и средних предприятий Екатеринбурга за девять месяцев года увеличился на 6,2%. Объем отгрузок товаров увеличился на 12,5%, а отгрузка обрабатывающих производств — на 15%.

Ирина Пичурина