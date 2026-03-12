Метеорит упал в районе российского побережья Черного моря

Небольшой метеорит разрушился в атмосфере над Черным морем ночью 12 марта, сообщила Лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН. Яркий болид могли заметить жители Новороссийска, Ростова-на-Дону и Анапы.

По данным лаборатории, событие произошло в интервале примерно с 22:24 до 22:36 мск. Размер объекта оценивается в несколько десятков сантиметров — до полуметра. Не исключено, что это был техногенный объект. Точное место падения не установлено, но, скорее всего, метеорит разрушился над морем.

Как отметили ученые, тела такого размера падают на Землю от одного до нескольких раз в сутки.