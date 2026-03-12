Британия призвала популярные соцсети к блокировке контента для детей

Британское надзорное ведомство в сфере телекоммуникаций (Ofcom) совместно с Управлением уполномоченного по вопросам информации (ICO) потребовали от крупных социальных сетей принять дополнительные меры для предотвращения доступа детей к своим сервисам. Как сообщает Reuters, правительство Великобритании при этом рассматривает возможность ввести полный запрет доступа в соцсети для детей младше 16 лет, как это ранее сделали власти Австралии.

Ofcom и ICO больше всего беспокоит вопрос возможной подверженности детей «вредному или вызывающему привыкание контенту». В ведомствах полагают, что соцсети «не ставят безопасность детей во главу угла при разработке своей продукции». Компаниям-владельцам платформ предписали в срок до 30 апреля представить планы по ужесточению возрастных проверок, ограничению контактов незнакомцев с детьми, повышению безопасности контента и прекращению тестирования новых продуктов на несовершеннолетних.

По информации Reuters, уведомления получили Facebook и Instagram (принадлежат Meta, признана экстремистской и запрещена в России), Roblox, Snapchat, TikTok и YouTube. Ofcom может налагать штрафы на компании в размере до 10% от их выручки, а ICO — штрафы в размере до 4% от глобального годового оборота компании.

Влад Никифоров