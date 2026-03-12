Трамп: США не собираются немедленно прекращать операцию в Иране
Президент США Дональд Трамп заявил, что Иран находится «на грани срыва». По его словам, американская сторона не намерена сворачивать военную операцию немедленно.
Президент США Дональд Трамп
Фото: Kevin Lamarque / Reuters
«(Силы Ирана. — ”Ъ”) в значительной степени находятся на грани срыва. Это не значит, что мы собираемся прекратить это немедленно. Но у них нет ни военно-морского флота, ни военно-воздушных сил, ни средств противовоздушной обороны, ни транспорта, ничего. У них нет систем контроля»,— сказал господин Трамп (цитата по The New York Times).
Кроме того, американский президент призвал возобновить судоходство в Ормузском проливе. «Проливы находятся в отличном состоянии. Мы вывели из строя все их суда»,— добавил он.