Reuters: разведка США оценила вероятность смены режима в Иране

Разведка США считает, что руководство Ирана в значительной степени остается неизменным, а политический режим не находится под угрозой краха. Об этом пишет Reuters со ссылкой на источники.

По словам собеседника агентства, множество разведывательных докладов указывают на то, что после почти двух недель ударов со стороны США и Израиля власти Ирана «сохраняют контроль над населением». Он уточнил, что последний аналитический отчет был подготовлен несколько дней назад.

Несмотря на убийство верховного лидера Ирана Али Хаменеи, иранское клерикальное руководство остается сплоченным, следует из данных разведки США. Израильские чиновники на закрытых переговорах также признали, что война против Ирана не гарантирует смену политического режима в стране. При этом источники Reuters подчеркнули, что «динамика внутри Ирана» может измениться.