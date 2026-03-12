В Катаре за съемку работы ПВО задержаны более 300 человек

В Катаре задержаны 312 человек, которые снимали работу систем ПВО, сообщило МВД страны. Там уточнили, что среди задержанных есть граждане других стран.

«Задержаны 313 человек за съемку и распространение несанкционированных видеороликов, распространение вводящей в заблуждение информации и слухов, а также распространение контента, направленного на возбуждение общественного беспокойства»,— указано в сообщении ведомства.

Конфликт на Ближнем Востоке продолжается с 28 февраля. МВД Катара призывало воздержаться от съемки и публикации видеороликов, а также распространения информации о боевых действиях.