На Урале пятиклассник выстрелил из пневматического пистолета в лоб сверстнику

Пятиклассник выстрелил в лоб своему другу из пневматического пистолета во время контрольной по английскому языку в Верхней Пышме Свердловской области.

«Он принес в школу пневматический пистолет с заряженной обоймой. На уроке английского языка угрожал и запугивал одноклассников, учитель на это не реагировал»,— сказала мама пострадавшего ребенка в разговоре с E1.ru.

По ее словам, мальчик регулярно травит одноклассников, но жалобы на ребенка не приносят результата. «После выстрела учитель забрала пистолет, продолжили контрольную. Никакой реакции не было, пока ребенок сам не сообщил родителям»,— добавила мама пострадавшего ребенка.

Прокуратура Свердловской области начала проверку. Там рассказали, что, по словам самого школьника, на курок он нажал случайно во время игры.