Небензя назвал «проверкой на вшивость» голосование Совбеза ООН по Ближнему Востоку
Совет Безопасности ООН провел голосование по нескольким вариантам резолюции по Ближнему Востоку. Принят документ, подготовленный Бахрейном. Резолюция, которую предложила Россия, была отклонена.
«Это голосование — лакмусовая бумажка и, простите за выражение, проверка на вшивость»,— сказал постпред России при ООН Василий Небензя. Он добавил, что принятая резолюция «выдержана именно в таком предвзятом и одностороннем ключе». «Если ее прочитает несведущий в международных делах человек, то у него неизбежно возникнет впечатление, будто Тегеран по собственной воле и злому умыслу совершил ничем не спровоцированное нападение на арабские страны»,— пояснил он.
В голосовании участвовали 15 членов Совбеза ООН. Резолюция, предложенная Бахрейном, получила 13 голосов. Россия и Китай от голосования воздержались. В документе указано, что ООН осуждает удары Ирана по территории стран Ближнего Востока, а также действия Тегерана по блокировке Ормузского пролива.
В резолюции России, за которую проголосовали четыре страны, прописан призыв ко всем сторонам конфликта на Ближнем Востоке прекратить удары. Упоминания конкретных стран в ней отсутствуют. Российская сторона также предлагала включить в резолюцию Бахрейна пункт об осуждении ударов по Ирану.