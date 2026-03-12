Лавров обсудил с главой МИД Бахрейна конфликт на Ближнем Востоке

Министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава МИД Бахрейна Абдель Латыф Аз-Зайяни провели телефонный разговор. Они обсудили развитие стран Персидского залива в условиях вооруженного конфликта.

«Главы внешнеполитических ведомств подчеркнули необходимость скорейшего завершения военных действий и запуска переговорного процесса с целью поиска разумных компромиссных развязок»,— указано в сообщении МИД России.

Министры отметили неприемлемость ударов как по Ирану, так и по другим арабским странам. Господин Лавров подтвердил, что власти России готовы активно содействовать стабилизации обстановки в регионе.