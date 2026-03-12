Аэропорт Берлина приостанавливал работу из-за неизвестного объекта в небе

Аэропорт Берлин-Бранденбург приостанавливал работу вечером 11 марта из-за сообщения о неопознанном летающем объекте в небе, передает Bild.

Аэропорт не обслуживал рейсы в течение 35 минут — с 18:40 до 19:15 по местному времени (с 20:40 до 21:15 мск). Полиция начала проверку, чтобы установить, действительно ли в воздушном пространстве аэропорта находился летающий объект.

Представители аэропорта предупредили, что пассажиры могут столкнуться с задержкой рейсов. При этом отмену рейсов там исключили.