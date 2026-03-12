Сбербанк подал в ЦБ ходатайство о выделении заблокированных активов

Сбербанк (MOEX: SBER) направил в Банк России заявку на перевод замороженных активов и обязательств на отдельное юридическое лицо. Об этом сообщил зампред правления и финансовый директор банка Тарас Скворцов в эфире телеканала РБК.

«Мы подали ходатайство в ЦБ. Сейчас работаем вместе с регулятором, ждем их ответа. Когда получим ответ, проведем еще одно итоговое заседание (наблюдательного совета. — “Ъ”), на собрании акционеров это необходимо будет утвердить, вынесем. Я думаю, что первое полугодие — это реальный срок, он остается»,— сказал господин Скворцов.

Тарас Скворцов отметил, что эффект от выделения этих активов не будет значительным в масштабах группы, и если он появится, то будет разовым.

Наблюдательный совет банка согласовал подачу ходатайства в декабре 2025 года. Процедура проводится в рамках закона №292-ФЗ, позволяющего банкам до конца 2026 года создавать юрлица для работы с замороженными из-за санкций активами и пассивами.