Кадыров обвинил США и Израиль в попытке расколоть исламский мир

Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал конфликт на Ближнем Востоке. Он обвинил США и Израиль в попытке «вбить клин во весь исламский мир», а также осудил Иран за удары по гражданской инфраструктуре стран Персидского залива.

«Совершив вероломное нападение на Иран в священный месяц Рамадан, США и Израиль попытались вбить клин во весь исламский мир. …Агрессоры сознательно спровоцировали Иран на ответные действия, которые втягивают в конфликт третьи страны»,— написал Рамзан Кадыров в Telegram.

Как отметил глава Чечни, ответный удар Ирана по американским военным базам — закономерный ответ на атаки США и Израиля. «Однако необходимо ясно понимать: удары по гражданской инфраструктуре третьих стран и гибель мирного населения не могут быть оправданы никак. Пострадали граждане Ближнего Востока, в том числе Королевства Бахрейн и ОАЭ»,— написал господин Кадыров.

По словам Рамзана Кадырова, представители Саудовской Аравии, Катара, Бахрейна и других государств обратились к нему с предложением о встрече. Он написал, что отложил ее, так как среди участников не было посла ОАЭ. «Я принципиально настоял на расширении формата и обязательном участии представителей ОАЭ. Считаю это крайне важным»,— добавил он.