Курс доллара. Прогноз на 12-13 марта

Мнения и прогнозы аналитиков о том, как будет вести себя рубль

На текущей неделе доллару не удается развить успех начала месяца. По итогам торгов среды внебиржевой курс доллара составил 79,16 руб./$, что лишь на 16 коп. выше значений пятницы. Официальный курс доллара, рассчитываемый Банком России, снизился на 8 коп., до 79,068 руб./$. Поддержку рублю оказывают высокие цены на мировом рынке нефти, которые сулят в будущем большими притоками иностранной валюты.

Банки Прогноз курса доллара (руб./$)
«БКС Мир инвестиций» 78.00-81.00
Банк Русский Стандарт 79.00-81.00
«Цифра банк» 80.00
Банк Зенит 81.00
УК Первая 78.00-81.00
ПСБ 75.00-80.00
Консенсус-прогноз * 79.58

* Консенсус-прогноз рассчитывался как среднее арифметическое прогнозов аналитиков

Дмитрий Рожков,

директор казначейства
директор казначейства

Текущая динамика валютных курсов формируется под влиянием разнонаправленных факторов

Российский рубль проявляет склонность к ослаблению по отношению к основным валютам, демонстрируя неоднозначную динамику. По отношению к китайскому юаню рубль отступает до уровней 11,508 руб. /CNY, но укрепляется к доллару США до 78,613 руб./$. Текущая динамика валютных курсов формируется под влиянием разнонаправленных факторов. На стороне рубля выступают высокие цены на нефть, где котировки Brent пытаются закрепиться в области $91 за баррель, а против действует прекращение продаж валюты Минфином и продолжающаяся интрига в отношении цены отсечения в рамках бюджетного правила. На этом фоне курс российского рубля может продолжить колебаться в диапазоне 78–80 руб./$.

Илья Федоров,

главный экономист
главный экономист

Рынок ждет информации по бюджетному правилу

Курс рубля к доллару продолжает двигаться в сторону 80 руб./$. В среду доллар уверенно преодолел уровень 79 руб./$. Волатильность на рынке остается повышенной. Курс ходит в пределах 1 руб. внутри торговой сессии. Рынок ждет информации по бюджетному правилу и продолжения ослабления рубля. Параметры нового бюджетного правила и информацию по взаимозачетам покупок и продаж валюты можем узнать до конца месяца. Краткосрочно ждем курс 78–81 руб./$.

Владимир Евстифеев,

Владимир Евстифеев,
руководитель направления аналитического сервиса

Позитивом для рубля выступают высокие цены на нефть

Рубль отреагировал на решение Минфина не продавать валюту в марте в рамках бюджетного правила лишь умеренным ослаблением. Важным является пересмотр цены отсечения нефти, объявление которой прояснит, продолжится ли поддержка рубля, или произойдет разворот и Минфин начнет покупать валюту на рынке. В условиях баланса притоков и оттоков валюты этот фактор будет играть ключевую роль для национальной валюты в текущем году. Пока же позитивом для рубля выступают высокие цены на нефть и немного расширившиеся возможности для реализации энергетического экспорта. Однако эти моменты выглядят скорее краткосрочными и могут потерять свой эффект в течение одного-двух месяцев.

Наталья Ващелюк,
старший аналитик

Ослаблению рубля может способствовать несколько факторов

Цены на нефть марки Brent пока лишь ненадолго задержались выше уровня $100 за баррель, что оказало ограниченную поддержку рублю. В среду тенденция к сдержанному ослаблению национальной валюты возобновилась. Ослаблению рубля может способствовать несколько факторов. Во-первых, Банк России прекратил продавать валюту в рамках бюджетного правила. Во-вторых, планы по модификации бюджетного правила могут усиливать ожидания по его ослаблению. В-третьих, предложение валюты могло сократиться, так как экспортная выручка может поступать на рынок с запаздыванием в два-три месяца и сейчас на нее влияют санкции против нефтяного сектора, введенные в конце 2025 года. Во второй половине недели ослабление рубля, вероятно, продолжится: курс доллара может находиться в диапазоне 78,0–81,0 руб./$, юаня — 11,3–11,7 руб./CNY.

Максим Тимошенко,

Максим Тимошенко,
директор департамента операций на финансовых рынках

В фокусе мировых рынков продолжает оставаться геополитическая ситуация на Ближнем Востоке

На стороне рубля — рост цен на нефть, текущая высокая ключевая ставка и общая ДКП российского регулятора. В фокусе мировых рынков продолжает оставаться геополитическая ситуация на Ближнем Востоке, которая оказывает давление на нефтяные цены. На этом фоне отдельного внимания заслуживают новости о том, что Международное энергетическое агентство предложило крупнейшее в истории высвобождение запасов нефти в рамках снижения цен на черное золото из-за ближневосточной эскалации. Доллар тем временем занимает уверенные позиции, поскольку американскую валюту в кризисный период традиционно воспринимают как защитный инвестиционный инструмент. При этом последствия остановки движения в Ормузском проливе способны оказать общее давление на доллар, деловую активность в США и инфляцию в Соединенных Штатах.

