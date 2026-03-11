СКР начал проверку после недопуска инвалида на рейс «Победы» из-за веса коляски

Авиакомпания «Победа» не пустила на рейс инвалида. Пассажиру отказали в перевозке коляски в багажном отсеке из-за ее веса. Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СКР начало проверку, следует из пресс-релиза ведомства.

Следователи проводят мероприятия для установления обстоятельств и причин произошедшего. «Будет дана оценка действиям работников авиаперевозчика»,— указано в сообщении московской межрегиональной транспортной прокуратуры.

Инцидент произошел в московском аэропорту Внуково. Сотрудники «Победы» запретили провоз коляски из-за установленной на ней батареи и веса почти в 100 кг, пишет РЕН ТВ.

«Авиакомпания "Победа" в интересах безопасности не принимает к провозу аккумуляторы мощностью свыше 300 ватт-часов. В данном случае, принимая во внимание особое положение маломобильного клиента, компания перевезет кресло на самолете, но аккумулятор будет доставлен наземным транспортом»,— сказали «Ъ» в пресс-службе «Победы».

Материал обновлен, добавлен комментарий авиакомпании.