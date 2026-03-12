Минцифры просит не приравнивать дата-центры для ИИ к майнингу

Глава Минцифры Максут Шадаев направил письмо вице-премьеру Дмитрию Григоренко (есть в распоряжении “Ъ”) с просьбой исключить центры обработки данных (ЦОД), используемые для критической IT-инфраструктуры и искусственного интеллекта, из-под действия предлагаемого Минэнерго нового механизма оплаты электроэнергии. Министерство энергетики предложило к 2027 году перевести крупные ЦОДы и майнинговые объекты на принцип «бери или плати».

Расчет объема услуг по передаче электроэнергии, согласно концепции Минэнерго, сможет определяться исходя из максимума одной из трех величин: усредненной пиковой мощности в рабочие дни, среднего объема мощности за весь месяц или фиксированных 90% от максимальной мощности. Это предполагает для ЦОДов и майнеров мощностью не менее 670 кВт оплату услуг по передаче электроэнергии по принципу «бери или плати».

В Минцифры настаивают на дифференцированном подходе: уравнивание «полезных» (критических) ЦОДов с майнингом, который может гибко регулировать нагрузку, приведет к росту тарифов для бизнеса и населения и создаст давление на отрасль, сказано в обращении. В аппарате вице-премьера Дмитрия Григоренко подтвердили “Ъ” получение письма.

Под «полезными» ЦОДами в письме понимаются объекты, которые подпадают под определение федерального закона «О связи», то есть инфраструктура, обеспечивающая работу критически важных IT-систем, искусственного интеллекта, а также предприятий ключевых отраслей экономики, включая медицину и оборонный сектор. К примеру, в холодное время года дата-центры используют минимум электроэнергии на охлаждение, но мощности были зарезервированы под жаркие летние периоды, иначе вычислительное оборудование может быть в аварийном состоянии.

Подробнее — в материале «Ъ» «Разделяй и подключай».