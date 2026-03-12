Выразить время

На территории переделкинского Дома творчества отреставрировали один из первых деревянных коттеджей 1935 года постройки. Теперь в нем разместится музейный дом, посвященный истории писательского городка и литературной жизни ХХ века. Это один из немногих сохранившихся домов серии МГ-5 с полукруглой застекленной террасой.

За 90 лет здание пришло в удручающее состояние. Виной тому стало не только время, но и многочисленные арендаторы. В разные годы тут располагался детский лагерь, общежитие Литературного института, один из корпусов Дома творчества. Жильцы каждый по-своему перекраивали пространство, поэтому перед создателями нового музейного проекта стояла задача вернуть дому изначальный облик, убрав перегородки и поздние хозяйственные пристройки, очистив дерево от грибка и плесени, укрепив фундамент. Теперь вся историческая конструкция дома держится на прочном несущем каркасе из бруса и металла. Это инженерное решение позволило реставраторам открыть подлинные деревянные стены — настоящих свидетелей советского литературного прошлого. Они видели и слышали Марию Тарковскую (мать режиссера, ее воспоминания звучат в фильме «Зеркало»), Юрия Олешу, Василия Аксенова и Расула Гамзатова, Геннадия Шпаликова (его кончина — одна из трагических страниц в истории дома). Было решено, что именно стены станут главными рассказчиками в новом музейном комплексе. С помощью современных звуковых и мультимедийных проекций они поведают о жизни и судьбе обитателей Переделкина.

У каждой из выставок «Первой дачи» будет свой центральный герой — один из жителей Переделкина, вокруг которого пойдет разговор о литературе XX века, о писателях, их произведениях и эпохе. Этот разговор решили начать с Виктора Борисовича Шкловского, известного литературоведа и критика, основателя теории формализма и идеолога ОПОЯЗа (Общества изучения поэтического языка). Шкловский — человек-эпоха, вобравший в себя все ключевые явления литературной жизни прошлого столетия и связанных с ними персонажей. Он дружил с Маяковским, вечно спорил с Романом Якобсоном, был влюблен в Эльзу Триоле и писал ей любовные письма, вел переписку с Горьким и Константином Симоновым. Эйзенштейн как-то назвал его «ожерельем без нитки». Долгая жизнь Шкловского — он родился в 1893-м и умер в 1984 году — вместила Первую мировую и революцию, участие в эсеровском движении и побег из России по льду Финского залива, выступления на заседаниях Союза писателей и обвинения в космополитизме. Его сложная фигура, полная поисков и противоречий, и составляет историю советской литературы, в лучшем ее проявлении.

На выбор первого героя повлияло и еще одно обстоятельство. В прошлом году дочь писателя Варвара Шкловская-Корди и его внук передали Дому творчества на хранение большой архив, в том числе переделкинский кабинет Виктора Шкловского с его рабочим столом, бумагами, картотекой, книгами, включая собрание сочинений Толстого с личными пометками. Все это легло в основу выставки «Ход коня», в честь одноименного сборника статей Виктора Борисовича.

«Конь не свободен, — он ходит вбок, потому что прямая дорогая ему запрещена». Цитата и сам метод Шкловского (прием монтажа и остранения) определили структуру выставочного повествования. В нем нет заданного «биографического» вектора. В это иммерсивное пространство посетитель-исследователь погружается с головой — рассматривая, читая, слушая, наблюдая, листая, даже вдыхая запахи. Кухня — нечто житейское и бытовое, но и одновременно и кухня стихосложения, где сразу много человек беседуют о поэзии. Кабинет с развешанными вдоль окна текстовыми отрывками — место для индивидуальных творческих размышлений, работы со структурой и формой. Спальня и тайный шкаф — место сокровенных мыслей, личных переживаний и тяжелых воспоминаний. Все линии бытия сходятся в центральном пространстве «гостиной» с письменными столами (инсталляция Алексея Луки) — здесь, в книгах и потайных ящиках, можно обнаружить результат творческих поисков Шкловского длиною в жизнь.

Какие-то выставочные «ходы» в экспозиции покажутся спорными (например, четыре сеанса о разных периодах жизни героя, предполагающие четыре посещения музея). Но тут «Первая дача» явно нащупывает формы и способы рассказать о живом литературном процессе и его участниках, не консервируя прошлое, но делая шаг навстречу настоящему. Музейный дом, как и его первый обитатель Виктор Шкловский, в постоянном поиске.

Мария Александрова