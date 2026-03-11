При атаке ВСУ в Запорожской области погибли двое сотрудников администрации

В Васильевском муниципальном округе Запорожской области в результате удара Вооруженных сил Украины погибли два сотрудника местной администрации. Об этом сообщила глава округа Наталья Романиченко.

По словам госпожи Романиченко, автомобиль, в котором находились работники, выполнявшие задачи по улучшению качества жизни населения, получил прямое попадание. Оба сотрудника погибли на месте. У одного из погибших осталась маленькая дочь, которой через две недели исполнится год.

В администрации округа выразили соболезнования семьям погибших и заверили, что окажут им всю необходимую поддержку.