АТОР внесла 15 отелей Дубая в «черный список» из-за выселения россиян

Ассоциация туроператоров России (АТОР) включила более 15 гостиниц Дубая в так называемый «черный список» после того, как они выселяли российских туристов или требовали оплату за проживание в несколько раз выше обычной. Об этом сообщила исполнительный директор АТОР Майя Ломидзе, передает ТАСС. Организация уведомила о проблеме Минэкономразвития РФ, после чего туристические власти Дубая дали указание отелям не допускать подобных действий.

По словам госпожи Ломидзе, ситуация с размещением россиян после вмешательства регуляторов улучшилась примерно на 90%, однако полностью проблема не решена. Кроме того, некоторые ближневосточные авиакомпании ведут себя непредсказуемо и некорректно по отношению к российским пассажирам. Туроператоры вынуждены были обратиться в регулирующие органы, чтобы защитить интересы туристов, но при этом стараются сохранить рабочие отношения с отельерами.

Причиной кризиса стала массовая отмена авиарейсов из-за закрытия воздушного пространства над странами Персидского залива после начала военной операции США и Израиля против Ирана. Департамент экономики и туризма Дубая поручил местным отелям не выселять туристов, оказавшихся в затруднительном положении. АТОР ранее направила властям эмирата список недобросовестных отелей для принятия мер.