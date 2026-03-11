Замглавы ФАС Андрей Цыганов освобожден от должности после 35 лет службы
Премьер-министр России Михаил Мишустин освободил от должности замглавы Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Андрея Цыганова. Соответствующее распоряжение опубликовали на сайте правовых актов.
Замглавы Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Андрей Цыганов
Фото: Александр Куликов, Коммерсантъ
Господин Цыганов покинул свой пост из-за выхода на пенсию. Другим распоряжением господин Мишустин назначил на должность замглавы ФАС Руслана Джалюкова — руководителя управления службы в Луганской народной республике (ЛНР).
Андрей Цыганов работал в ФАС с 1990 года. Пост заместителя руководителя службы он занимал 20 лет — с 2004 года. Согласно сайту ФАС, господин Цыганов — один из основных разработчиков антимонопольного законодательства и законодательства об иностранных инвестициях. Награжден орденом Дружбы и медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, имеет почетное звание «Заслуженный экономист Российской Федерации».