Объемы приема сырья на свердловских молокозаводах выросли после запрета на вывоз

Министерство агропромышленного комплекса и потребительского рынка Свердловской области поможет местным предприятиям с переработкой дополнительных 500 тонн молока в сутки. Силы на поддержку компаний направлены с первых дней после введения ограничений на вывоз молока со Среднего Урала из-за случая пастереллеза, сообщили в департаменте информационной политики региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Как сообщила глава регионального МинАПК Анна Кузнецова, Ирбитский, Кушвинский, Полевской, Богдановический, Талицкий, Серовский заводы увеличили объемы приема молока-сырья до 150%. Молоко кооператива «Баженовский» сейчас поставляется на Серовский городской молочный завод — ранее у кооператива были проблемы с реализацией сырья. «Мы работаем адресно с каждым производителем молока. Вывоз молока-сырья за пределы Свердловской области ограничен временно. Специалисты работают над тем, чтобы ситуация решилась в максимально короткие сроки»,— сказала она.

Сейчас сотрудники ветеринарной службы проверяют анализы у крупного рогатого скота со всей Свердловской области. Ситуация с вывозом молока-сырья в соседние регионы стабилизируется, когда обследования животных будут завершены.

Ранее в СМИ появился видеоролик о том, как неизвестный фермер сливает в поле молоко — он вылил 26 тонн молока из-за того, что молокозаводы не принимают сырой продукт. Как объяснили «Ъ-Урал» в МинАПК, в регионе действует временное ограничение вывоза молока-сырья за пределы Свердловской области из-за карантина в отдельном муниципалитете в связи с выявленным случаем пастереллеза. Из-за этого также ввели временный запрет на ввоз молока и мяса в Казахстан из Тюменской, Челябинской, Курганской и других приграничных областей.

Ирина Пичурина