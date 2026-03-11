Каникулы в домашнем режиме

Весенние каникулы за границей планирует лишь треть родителей, более 60% решили забронировать отдых в регионах РФ, узнал “Ъ FM”. Ранее правительство рекомендовало россиянам не посещать Объединенные Арабские Эмираты и еще семь ближневосточных стран. А зимой оказались недоступны полеты на Кубу и в Венесуэлу. Кроме того, из-за сокращения транзитных рейсов билеты взлетели в цене.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Баранов, Коммерсантъ Фото: Александр Баранов, Коммерсантъ

При этом отдых внутри страны тоже подорожал. На весенних каникулах средняя стоимость размещения увеличилась на 25%, рассказала “Ъ FM” представитель сервиса OneTwoTrip Елена Шелехова:

«Основная доля бронирования отелей приходится на Россию. В принципе, это стандартная ситуация. Путешественники выбирают варианты в среднем за 17,4 тыс. руб. в сутки. В прошлом году они предпочитали чуть более бюджетные номера и апартаменты.

В лидерах внутренних направлений — Санкт-Петербург, на втором месте — Москва, на третьем — Калининград. Также спросом пользуются отели в Адлере и Казани. В заграничном топе — на первом Турция, на втором — Китай, на третьем —Узбекистан. Также есть интерес к Белоруссии и Японии».

Сокращение полетов над странами Персидского залива сузило для россиян выбор направлений примерно на треть, подсчитали в сервисе TourDom.ru. Но зарубежный отдых все еще привлекает путешественников разнообразием вариантов уровня «5 звезд» и низким курсом валюты, говорят участники рынка. Хотя при покупке тура, например, в Египет, клиенты активно интересуются обстановкой в регионе, и новых бронирований туда почти нет, заметила генеральный директор агентства «Туромания» Татьяна Петрова:

«ОАЭ сейчас, конечно, никто не интересуется, кроме тех, у кого остались забронированные туры. Например, та же Emirates летает, и особенно транзитные пассажиры пользуются этими рейсами. Туроператоры могут аннулировать поездки без каких-либо потерь для тех, у кого они были забронированы до 31 марта. Если речь про апрельские даты и дальше, то уже могут последовать штрафные санкции как по отелям, так и по перелетам. Пока что игроки рынка наблюдают.

Очень хорошо в этом году пошла Турция на весенние каникулы, и, конечно же, Египет. Последний выигрывает по климату, а первая предлагает более привлекательные цены.

Таиланд, да и в общем Азия тоже популярны, но прайсы там высокие. Этот регион дорогой. Куба у нас отвалилась в связи с топливным кризисом в стране. Так что вариантов не так много. Количество рейсов не увеличивают на данный момент.

При этом экскурсионными программами люди тоже интересуются, таких вариантов очень много, в частности, в странах СНГ, например, Азербайджане и Узбекистане. И, конечно, в Китае: Шанхай, Пекин, "горы Аватара". Людям интересно. Из экзотики смотрим Маврикий, Танзанию. Но опять-таки, на Маврикий мы в основном летели через Дубай, сейчас весь удар на себя взял Стамбул, и это дорого».

Стоимость недельных туров на весенние каникулы на двух взрослых и ребенка в Турцию стартует от 150 тыс. руб., в Египет — от 220 тыс. руб., а, например, экскурсионный тур в Марокко обойдется минимум в 300 тыс. руб.

Юлия Савина