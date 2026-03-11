Новому закону об МСУ понадобилось авторитетное толкование

Председатель комитета Госдумы по госстроительству Павел Крашенинников 11 марта представил в ТАСС постатейный комментарий к новому закону о местном самоуправлении (МСУ) — последней крупной реформе, принятой в развитие конституционных поправок-2020. Собрание должно стать «настольной книгой» для муниципальных и государственных служащих, поскольку объясняет логику ключевых новелл — от сохранения двухуровневой системы МСУ до отмены прямых выборов мэров региональных столиц.

Председатель комитета Госдумы по госстроительству Павел Крашенинников

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Глава думского комитета напомнил, что реформа МСУ завершила формирование «конституционных основ системы публичной власти». Работа над «глобальным законом» шла непросто и походила на «расчистку законодательства» (силу утратили 220 старых нормативно-правовых актов), признался господин Крашенинников. По его словам, муниципальное законодательство было настолько противоречивым, что зачастую ни сами муниципалы, ни надзорные органы не понимали действовавших норм. Новый же закон дает им возможность «работать более или менее прилично», добавил депутат.

Постатейный разбор под редакцией господина Крашенинникова осуществили 23 высокопоставленных чиновника и юриста, в том числе ректор Московского государственного юридического университета Виктор Блажеев, председатель конституционного комитета Совета федерации Андрей Клишас, заместители начальника управления президента по внутренней политике Евгений Грачев и Денис Степанюк и другие. Предисловие к изданию подготовила помощник президента—начальник государственно-правового управления Лариса Брычева.

Самую обсуждаемую составляющую реформы —добровольный переход на одноуровневую систему МСУ — Павел Крашенинников растолковал на презентации. Он напомнил, что право сохранить старый — двухуровневый — порядок (поселения являются самостоятельными муниципалитетами внутри районов) было дано субъектам ввиду исторических, культурных или религиозных особенностей и на данный момент им пользуются 15 регионов: «Никто их не принуждает». 40 субъектов находятся в смешанном состоянии (часть районов преобразована в муниципальные округа) и могут пребывать в нем еще долго, подчеркнул господин Крашенинников, призвав подходить к этому процессу «очень аккуратно»: «Чтобы были опросы людей». Наконец, оставшиеся 34 субъекта уже полностью перешли на одноуровневую систему (районы заменены округами, поселения ликвидированы).

