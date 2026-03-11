В Краснодаре депутат Думы Алтухов первым подал заявку на участие в праймериз ЕР

Краснодарский организационный комитет по проведению предварительного голосования партии «Единая Россия» на выборах в Госдуму принял первую заявку. Претендентом стал действующий депутат Сергей Алтухов, сообщила пресс-служба регионального отделения ЕР.

Сергей Алтухов в действующем созыве Госдумы представляет 49-й одномандатный избирательный округ (Туапсинский). После изменения границ округов парламентарий будет выдвигать свою кандидатуру по 53-му одномандатному избирательному округу (Черноморскому).

Внутрипартийная процедура предварительного голосования «Единой России» на выборах в Госдуму пройдет только в электронном формате. Отдельное внимание будет оказано кандидатам—участникам СВО, сообщило краснодарское региональное отделение партии. Выдвижение кандидатов продлится до 30 апреля. Регистрация избирателей пройдет через портал «Госуслуги» с 20 апреля по 29 мая. Голосование будет идти с 25 по 31 мая.

Анна Перова, Краснодар