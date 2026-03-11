Сборы с оглядкой

Волонтерские группы, собирающие средства на гуманитарную помощь бойцам СВО, опасаются, что такие поступления могут быть признаны личным доходом и обложены НДФЛ. Речь идет о переводах, которые чаще всего поступают на банковские карты координаторов групп. В ФНС “Ъ” пояснили, что денежные пожертвования от граждан, поступающие в порядке дарения, могут освобождаться от налога, но ряд форм помощи — например, передача автомобилей или пожертвования в криптовалюте — остается вне прямого регулирования. В профильной рабочей группе Общественной палаты считают, что такое разъяснение снимает часть правовых вопросов, но на практике проблемы могут сохраняться.

Поводом для обсуждения налоговой проблемы стали обращения гуманитарщиков в рабочую группу по вопросам деятельности волонтерских организаций, действующую при координационном совете Общественной палаты (ОП) РФ по инициативам поддержки участников СВО. По словам членов группы, налоговое законодательство напрямую не регулирует ситуацию, когда средства на гуманитарные цели собираются на личные банковские карты координаторов групп.

По различным оценкам, в России действует около 200 тыс. волонтерских групп и инициатив, из которых примерно 150 тыс. собирают средства через личные банковские карты координаторов. Масштаб таких пожертвований измеряется десятками миллиардов рублей. Например, первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко на форуме «Народного фронта» в Москве 6 июля 2025 года говорил, что волонтеры ежегодно собирают не менее 20 млрд руб. на помощь участникам спецоперации.

С точки зрения законодательства налоговый режим таких переводов зависит от того, кто и кому перечисляет средства.

Если деньги направляются в зарегистрированную благотворительную организацию или иную некоммерческую структуру, они считаются целевыми поступлениями и не включаются в налогооблагаемый доход при условии использования в уставных целях. Доноры при этом могут воспользоваться социальным налоговым вычетом — обычно до 13% от суммы пожертвования в пределах установленных законом лимитов (ст. 219 Налогового кодекса).

Иная ситуация с переводами между физическими лицами — именно в такой форме чаще всего и ведутся волонтерские сборы. В общем случае любые поступления на банковский счет гражданина могут рассматриваться как его доход (ст. 41 и 209 НК). В п. 18.1 ст. 217 кодекса указано, что не подлежат обложению НДФЛ доходы, полученные физлицом от других граждан в порядке дарения. Однако эта льгота не распространяется на подаренную недвижимость, транспортные средства, ценные бумаги и цифровые финансовые активы.

В ответе на запрос “Ъ” Федеральная налоговая служба (ФНС) разъяснила, что пожертвованием признается дарение вещи или права в общеполезных целях (п. 1 ст. 582 Гражданского кодекса). При этом доходы в денежной и натуральной форме, полученные от физлиц в порядке дарения, не подлежат обложению НДФЛ.

Таким образом, деньги, поступающие физлицу от других граждан в виде пожертвований, могут освобождаться от налога. В ФНС также отметили, что подтверждения отсутствия экономической выгоды получателя средств в таких случаях не требуется.

Согласно ст. 572 и 574 Гражданского кодекса, договор дарения между физлицами может быть заключен устно. В случае безналичного перевода подтверждением передачи средств фактически выступает сама банковская операция, фиксирующая отправителя, получателя и сумму перевода. Но некоторые формы гуманитарной помощи остаются вне прямого регулирования этой нормы. В частности, п. 18.1 ст. 217 НК не распространяется на дарение транспортных средств. Между тем автомобили и другая техника регулярно передаются на фронт в качестве гуманитарной помощи, что формально может образовывать налогооблагаемый доход у получателя. Дополнительные вопросы возникают и при пожертвованиях волонтерам в цифровой валюте: в российском законодательстве криптовалюта рассматривается как имущество, а не как деньги, и ее дальнейшая продажа может образовывать самостоятельный объект налогообложения.

В ОП считают, что разъяснение ФНС снимает часть правовых вопросов, однако на практике ситуация может оказаться сложнее. Как пояснил “Ъ” руководитель рабочей группы ОП Сергей Васильев, основная трудность связана с характером самих гуманитарных сборов.

Средства обычно поступают на банковские карты координаторов небольшими переводами — по несколько сотен или тысяч рублей, при этом отправители далеко не всегда указывают назначение платежа как пожертвование, а сами сборы могут включать тысячи переводов за год.В таких условиях налоговики теоретически могут заинтересоваться подобными поступлениями, но проверить каждую операцию и установить ее характер на практике крайне сложно.

Кроме того, волонтеры не всегда могут документально подтвердить расходование средств, продолжает господин Васильев. Часть закупок гуманитарной помощи производится за наличные или у небольших поставщиков без полного комплекта документов и кассовых чеков, поэтому доказать целевое использование средств бывает непросто. Остаются вопросы и в отношении случаев передачи имущества, а также пожертвований в криптовалюте, которые не охватываются налоговой льготой для денежных переводов между физлицами. «Если исходить из того, что общий объем помощи составляет десятки миллиардов рублей в год и значительная часть этих средств поступает переводами по несколько сотен рублей, то можно представить, какое количество операций это означает. Разбираться в каждой из них налоговой системе в масштабах страны просто физически невозможно»,— подчеркивает Сергей Васильев.

По его словам, рабочая группа ОП сейчас обсуждает возможные варианты дополнительного регулирования гуманитарных сборов. Речь идет о подготовке предложений, которые позволили бы устранить существующие правовые коллизии и закрепить более понятные правила для волонтерских инициатив.

Дмитрий Сотак