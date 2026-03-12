Долг списался в капитал

Из-за снижения норматива достаточности капитала ниже минимально допустимого уровня банк «Приморье» вынужден был конвертировать субординированный долг в капитал. В этом случае инвесторы, получающие процентные доходы, превращаются в акционеров. Эксперты отмечают, что это первый случай подобного списания за последние годы. Они не исключают, что банку придется продолжить мероприятия по улучшению нормативов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

11 марта банк «Приморье» заявил о списании субординированного долга на 1 млрд руб. Необходимость такого действия диктовалась действующими нормативными требованиями, когда норматив достаточности базового капитала (Н1.1) в течение шести и более дней не поднимается выше 2%. Для восстановления норматива субординированные долги и конвертировались в капитал. Как сообщил банк, «обязательства заемщика по возврату суммы основного долга, а также по финансовым санкциям за неисполнение обязательств по субординированному займу прекращаются полностью либо частично». При этом «невыплаченные проценты не возмещаются и не накапливаются». Ранее летом 2025 года банк разместил два субординированных займа по 1 млрд руб. каждый. По данным «Интерфакса», «Приморье» на начало 2026 года занимал 75 место по активам (77,1 млрд руб.) среди российских банков.

188,6 миллиона рублей составил убыток АКБ «Приморье» на 1 февраля 2026 года, согласно форме отчетности 102, опубликованной на сайте ЦБ.

Как отмечает начальник аналитического отдела инвесткомпании «Риком-Траст» Олег Абелев, это первый публичный случай списания субординированного долга по триггеру именно достаточности капитала за последние годы. «Были случаи списания долгов по другим триггерам, но списание суборда — это пожарная мера, чтобы улучшить капитализацию, избежать отзыва лицензии»,— говорит Олег Абелев. Как поясняют эксперты, субординированные долги учитываются в качестве добавочного капитала и не входят в расчет норматива Н1.1, но при конвертации вся сумма долга переходит в капитал первого уровня. При этом инвесторы, которые приобретали субординированные обязательства банка или размещали в нем субординированные депозиты и получали за это процентные доходы, переходят в разряд акционеров.

Банк России устанавливает минимальные требования к значениям нормативов достаточности капитала. Так, для норматива Н1.0 (собственный капитал) он составляет 8%, для Н1.1 (базовый капитал) — 4,5%, для Н1.2 (основной капитал) — 6%. По данным отчетности банка «Приморье», на 1 февраля значение норматива Н1.1 равнялось 0,82%, норматива Н1.2 — 4,76%. При этом основной норматив достаточности капитала Н1.0 банк выполнял (8,4%).

В конце 2025 года рейтинговое агентство АКРА снизило рейтинг банка «Приморье» с ВВ– до В– из-за ухудшения его позиции по капиталу на 1 ноября, что «определяется нарушением установленных регулятором требований к минимальному уровню достаточности базового капитала (Н1.1)».

При этом агентство отметило, что после указанной даты произошло «некоторое восстановление значений нормативов, однако запас прочности по отдельным из них остается минимальным». Как отмечает управляющий партнер экспертной группы Veta Илья Жарский, списание суборда — это быстрый способ «подлатать» капитал. По его словам, «субординированный долг исчезает из обязательств банка, банк фиксирует доход от прекращения обязательства, этот доход увеличивает собственный капитал».

На сайте кредитной организации председатель правления Андрей Зверев сообщил, что проводятся «корпоративные мероприятия по увеличению уставного капитала и восстановлению рейтинга». Там же заместитель директора финансового департамента банка Михаила Семенченко отметил, что изменение кредитного рейтинга — «это последствие наложенных на кредитную организацию санкционных ограничений, практически полного прекращения внешнеэкономической деятельности». Помимо этого, на банк повлияло много «других экономических факторов», в частности, «снижение процентной маржи на фоне роста ключевой ставки» и сохранение ее на высоком уровне «на протяжении долгого периода».

Эксперты отмечают, что перевод всего добавочного капитала в базовый, если бы он произошел 1 февраля, привел бы к тому, что Н1.1 вырос до уровня 4,76%, то есть оказался выше минимально допустимого уровня. По оценке источника “Ъ” на банковском рынке, банк также переуступает кредитный портфель, чтобы ослабить давление на капитальные нормативы, поэтому, чтобы их выполнять, эти мероприятия с учетом убытков придется продолжать. В частности, он «генерировал убытки в 2024 и 2025 годах и в январе 2026 года». Согласно отчетности, размещенной на сайте Банка России, за 2025 год портфель розничных кредитов банка «Приморье» снизился на 14%, а корпоративных — более чем на 37%.

Максим Буйлов, Ксения Дементьева