Какие залоги предлагали за фигурантов громких дел

Самый большой в России залог в 55 млн руб. был внесен 28 октября 2011 года в Останкинский суд Москвы за бывшего первого замгендиректора Третьяковской галереи Олега Беликова. В 2013-м он был осужден на пять лет за мошенничество в особо крупном размере.

Во многих громких делах суды не соглашались освободить подследственных даже под многомиллиардные залоги. Так, в 2018 году суд отказался отпустить за 2,5 млрд руб. совладельца группы «Сумма» Зиявудина Магомедова, обвинявшегося в создании преступного сообщества и хищениях. В 2022-м Мещанский райсуд приговорил бизнесмена и его брата Магомеда Магомедова к 19 и 18 годам лишения свободы соответственно.

В 2025 году защита безуспешно предлагала залог в 1 млрд руб. за освобождение основателя компании «Русагро» Вадима Мошковича, обвинявшегося в особо крупном мошенничестве при покупке холдинга «Солнечные продукты». Господин Мошкович вину не признал и остается под стражей, разбирательство продолжается.

В 2018 году суд отказал адвокатам экс-министра «Открытого правительства» Михаила Абызова отпустить его под залог в 1 млрд руб. В 2023-м Преображенский райсуд приговорил его к 12 годам строгого режима и штрафу 80 млн руб., признав виновным в организации преступного сообщества.

В 2014 году защита экс-владельца «Моего банка» и бывшего сенатора Глеба Фетисова безуспешно ходатайствовала о залоге в 555 млн руб. Предприниматель обвинялся в мошенничестве и выводе активов, приведших к банкротству банка. В 2020-м его преследование прекратилось в связи с истечением срока давности.

В 2014 году защита главы АФК «Система» Владимира Евтушенкова предложила в Мосгорсуде залог в 300 млн руб. Бизнесмен обвинялся в легализации акций предприятий ТЭКа Башкирии, которые, по версии следствия, незаконно присвоил сын бывшего президента республики Урал Рахимов. В 2016-м дело было прекращено в связи с отсутствием состава преступления.