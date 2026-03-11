Reuters: в 2023 году иностранный хакер взломал базу ФБР с файлами Эпштейна

В 2023 году хакер из-за границы взломал файлы, касающиеся расследования ФБР в отношении финансиста Джеффри Эпштейна, сообщило агентство Reuters со ссылкой на источник и оказавшийся в распоряжении журналистов документ Минюста США. О взломе в офисе агентства в Нью-Йорке стало известно в феврале, но подробности не уточнялись.

Как пишет Reuters, специальный агент Аарон Спивак, пытавшийся понять процедуру обработки цифровых доказательств, пропустил уязвимость сервера судебно-медицинской экспертизы по расследованию случаев эксплуатации детей. Некий иностранный хакер, как следует из внутреннего расследования, просматривал определенные файлы, связанные с делом Эпштейна. Неизвестно, идет ли речь о тех документах, которые в итоге опубликовал Минюст, или о данных, остающихся засекреченными.

Источник Reuters заявил, что хакер, по всей видимости, «не осознавал, что проник на сервер правоохранительных органов». Неизвестный «выразил отвращение к наличию на устройстве изображений с детской порнографией» и пригрозил сдать владельца взломанного устройства ФБР. Собеседники агентства сообщили, что в ответ сотрудники бюро подключили хакера к видеозвонку, чтобы показать свои удостоверения и доказать, что они на самом деле сотрудники ФБР.

Джеффри Эпштейн, обвинявшийся в организации секс-торговли с участием несовершеннолетних, был арестован в 2019 году и найден мертвым в тюремной камере. В декабре 2025 года Минюст США начал публикацию миллионов страниц документов по его делу, где фигурируют многие известные политики и бизнесмены, а также президент США Дональд Трамп. Это произошло после того, как Конгресс проголосовал за обнародование этих файлов. Однако часть файлов остается полностью засекреченной.

Лусине Баласян