В Курске троих строителей фортификаций начали судить за растрату 141 млн

Ленинский райсуд Курска начал рассматривать уголовное дело директора ООО «Торговый дом Курск» Дениса Федорова, а также генерального директора и сотрудника ООО «Энергосистема» Владимира Коноплева и Максима Воронина. Им вменяется растрата (ч. 4 ст. 160 УК РФ, до десяти лет лишения свободы) 141 млн руб. из бюджета при строительстве линии обороны на границе с Украиной. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судебной системы региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

По версии следствия, подсудимые совершили хищение, заключая с АО «Корпорация развития Курской области» договоры на покупку «торгово-материальных ценностей для укомплектования фортификационных сооружений» по завышенной стоимости.

В ходе заседания представитель корпорации заявил гражданский иск на 141 млн руб.

Кроме того, сегодня в Ленинском райсуде Курска прошло заседание по делу бывшего первого замгубернатора Курской области Алексея Дедова. Он признал вину в двух эпизодах получения взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ, до 15 лет лишения свободы). По той же статье будут судить экс-губернатора Алексея Смирнова. Бывшим руководителям региона вменяется незаконное получение не менее 20 млн руб., в том числе от участников работ на границе.

Дело поступило в суд в начале февраля. Защита господина Смирнова ходатайствовала о рассмотрении материалов в другом регионе.

Алина Морозова