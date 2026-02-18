Трех курских бизнесменов будут судить за махинации на линиях обороны

В Ленинский райсуд Курска поступило уголовное дело о растрате при строительстве фортификационных сооружений (ч. 4 ст. 160 УК РФ, до 10 лет лишения свободы) в отношении директора ООО «Торговый дом Курск» Дениса Федорова и генерального директора и сотрудника ООО «Энергосистема» Владимира Коноплева и Максима Воронина. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

По версии следствия, обвиняемые совершили особо крупную растрату бюджетных средств, выделенных на закупку и укомплектование оборонительных сооружений в Курской области. Преступление было совершено путем искусственного завышения стоимости заключенных с областной корпорацией развития договоров подряда. Сумма ущерба в пресс-релизе суда не раскрывается. В начале 2025 года, когда был задержан Денис Федоров, сообщалось, что ему вменяется хищение более 43,5 млн руб.

Это уже шестое уголовное дело о строительстве оборонных сооружений, которое поступило в Ленинский райсуд Курска. В конце прошлого года приговоры были вынесены бывшему депутату облдумы Максиму Васильеву и его партнеру по бизнесу Виталию Синьговскому, которые соответственно получили за хищения при строительстве линий обороны 5 лет и 6 месяцев колонии и 4 года. На этой неделе суд вынесет приговор бывшим топ-менеджерам областной корпорации развития Владимиру Лукину, Игорю Градину и Дмитрию Спиридонову, а также руководителю еще одной фирмы Васильева — ООО «КТК Сервис» Андрею Воловикову. Все пятеро фигурантов, по версии следствия, участвовали в хищении 153 млн руб. при строительстве опорных пунктов в Глушковском районе. Недавно в суд также поступило дело о мошенничестве в отношении директора ООО «Кремень» Игоря Ругаева (ч. 4 ст. 159 УК РФ, до 10 лет лишения свободы). На момент задержания ему вменялось хищение с линий обороны 25,38 млн руб.

В скором времени начнет рассматриваться дело бывшего первого замгубернатора Курской области Алексея Дедова, обвиняемого в получении взяток в том числе с участников работ на границе. Кроме того, в суде находится аналогичное дело о коррупции в отношении губернатора Алексея Смирнова. Его, впрочем, могут передать на рассмотрение в другой регион.

Сергей Толмачев