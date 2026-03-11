На биржу доставят лекарства

NC Logistic, занимающаяся логистикой в фармотрасли, планирует выйти на биржу. Компания работает в довольно узком сегменте, и прямых конкурентов среди публичных российских компаний у нее нет, поэтому у бумаг есть шанс заинтересовать инвесторов, считают эксперты. Однако сначала NC Logistic может разместить облигации для диверсификации долгового портфеля.

Как сообщили “Ъ” в 3PL-операторе NC Logistic, компания планирует провести IPO. Других деталей, включая сроки и параметры первичного размещения, в компании не раскрыли. Первым шагом к подготовке к IPO стало получение 11 марта кредитного рейтинга от агентства «Эксперт РА», рассказали в компании.

NC Logistic специализируется на хранении и транспортировке лекарств. Основное юрлицо — ООО «Эн.Си.Логистик». Компания зарегистрирована в 2019 году в Подмосковье. Ею владеет предприниматель Геннадий Тен: половина принадлежит ему напрямую, половина — через ООО «Фарм-проект». По данным СПАРК, выручка компании в 2024 году выросла на 6,9%, до 3,1 млрд руб., чистая прибыль — на 43,3%, до 278 млн руб.

Как отметили в самой компании, ее рентабельность по EBITDA с октября 2024 по сентябрь 2025 года составила 34%, что на 5 процентных пунктов выше, чем год назад. Рост выручки в 2025 году составил 47% год к году. На конец 2025 года чистые активы компании достигли 1,6 млрд руб.

NC Logistic, учитывая ее довольно узкую специализацию, вероятно, придется уделить больше времени для того, чтобы объяснить рынку свою бизнес-модель: для многих инвесторов это новый сектор, отмечает гендиректор инвесткомпании Atomic Capital Александр Зайцев. Из-за этого фактора подготовка к IPO может длиться дольше обычного. С учетом подготовки отчетности, корпоративной структуры и взаимодействия с инвесторами между размещением облигаций и выходом на биржу у эмитентов обычно проходит один-два года, говорит он.

Прямых аналогов среди публичных российских компаний у NC Logistic сегодня нет, отмечает Александр Зайцев. «Если компания действительно проведет IPO, она может стать первым логистическим оператором фармацевтического сегмента на российском фондовом рынке»,— говорит эксперт.

Впрочем, собеседник “Ъ” на инвестиционном рынке сомневается, что NC Logistic в ближайшее время удастся выйти на биржу. Компания может разместить облигации, чтобы заместить часть кредитов или диверсифицировать долговой портфель, поскольку долг у нее довольно высокий, полагает он.

По данным СПАРК, в 2024 году у основного юрлица оператора — «Эн.Си.Логистик» — кредиторская задолженность составляла 1,2 млрд руб., а общая сумма всех долгосрочных обязательств превышает 2 млрд руб. Однако «Эксперт РА» оценил долговую нагрузку NC Logistic как приемлемую: отношение долга к EBITDA на конец сентября 2025 года составило 4,5х против 4,6x годом ранее. Коэффициент покрытия процентных расходов за отчетный период составил 3,7x.

Из-за высокой ключевой ставки ЦБ, установившейся в начале 2025 года (21%), российские компании выходили на биржу неохотно. За весь год прошло четыре сделки первичного размещения акций. Сегодня условия для IPO в России по-прежнему нельзя назвать идеальными, но ситуация постепенно улучшается, отмечает господин Зайцев. На последнем заседании 13 февраля совет директоров ЦБ снизил ключевую ставку на 50 базисных пунктов, до 15,5% годовых. Теоретически окно для размещений может открыться уже во второй половине этого года, считает эксперт.

