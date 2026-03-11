Четверо фигурантов дела о хищении при банкротстве Urban Group получили сроки

Пресненский суд Москвы приговорил к срокам от пяти до девяти лет лишения свободы четверых фигурантов дела о хищении более около 104 млн руб. при банкротстве ГК Urban Group, некогда одного из крупнейших девелоперов Подмосковья.

Как сообщает корреспондент «Ъ», подсудимые были признаны виновными в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Самое мягкое наказание в пять лет лишения свободы условно получил признавший вину юрист Дмитрий Шарифуллин. Ему же был назначен самый маленький штраф — 800 тыс. руб. Адвокат Евгений Фомичев приговорен к девяти годам колонии, конкурсный управляющий Светлана Аглинишкене и экономист Екатерина Мыскина получили по восемь лет. Всем им назначены штрафы по 1 млн руб. Никто из них вины не признал.

Также суд удовлетворил иск признанного потерпевшим Фонда развития территорий о возмещении ущерба к подсудимым на сумму 103,8 млн руб.

Согласно материалам дела, в 2018 году конкурсный управляющий Аглинишкене составила реестр обманутых дольщиков и передала его в Фонд защиты прав дольщиков, правопреемником которого позже стал Фонд развития территорий. Он получал из бюджета субсидии на достройку жилья, а также на оплату расходов по проведению процедур банкротства.

Часть денег (103 млн 803 тыс. руб.), как считает следствие, была украдена при заключении в 2018–2020 годах договоров на охрану имущества — строительных площадок и офисов продаж в Москве и Подмосковье — по завышенным ценам.

Не признавшие вину фигуранты утверждали, что факт завышения цен на охранные услуги не был доказан, а большую часть расходов фонда на охранные услуги впоследствии возместили в рамках процедур банкротства должники—застройщики.

