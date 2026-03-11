Спорная территория

Интерес бизнеса к тому, чтобы взыскать с иностранного государства компенсацию за заблокированные или изъятые активы, продолжает расти. По итогам 2025 года было подано 63 таких иска, годом ранее их было 55, свидетельствует статистика Международного центра по урегулированию инвестиционных споров (МЦУИС). На первом месте среди стран-ответчиков наряду с Мексикой впервые оказалась Украина. Юристы полагают, что основания для претензий к Украине могли возникнуть еще три-четыре года назад, но конвертироваться в дела они начали только сейчас. Разбирательства против РФ в статистику центра не попадают, но по обобщенным данным, подобных исков к РФ в 2025 году подано не было.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Carlo Allegri / Reuters Фото: Carlo Allegri / Reuters

В марте МЦУИС — автономное международное учреждение для разрешения споров бизнеса с иностранным государством, входит в группу организаций Всемирного банка и относится к спецучреждениям ООН — обнародовал статистику за 2025 год. Поводом для иска является нарушение государством прав иностранного инвестора, в том числе изъятие его активов без компенсации. Всего за прошлый год МЦУИС зарегистрировал 63 новых дела, это на 14,5% превышает показатели 2024 года (55). За всю историю центра больше исков было подано только в 2021 году — 66.

Статистика МЦУИС не учитывает инвестиционные разбирательства против РФ. Россия не ратифицировала Вашингтонскую конвенцию 1965 года и не может выступать ответчиком в МЦУИС, объясняет партнер Stonebridge Legal Алексей Ядыкин. Иски к России подаются через другие механизмы: арбитраж по правилам ЮНСИТРАЛ и Постоянную палату третейского суда в Гааге, уточняет управляющий партнер АБ «Гребельский и партнеры» Александр Гребельский.

Лидерами среди государств—ответчиков по искам в МЦУИС в 2025 году стали Мексика и Украина — против них инициировано по пять дел. При этом, в отличие от Мексики, традиционно находящейся на верхних позициях списка МЦУИС, Украина попала в топ списка впервые. На втором месте Панама и Колумбия (по четыре иска), на третьем — Нигер и Танзания (по три иска). Для сравнения: в 2024 году самым популярным ответчиком был Гондурас (пять дел), за ним шли Мексика и Перу (по четыре), затем Панама (три иска). Украина была ответчиком в двух спорах. В 2023 году топ снова возглавила Мексика (десять дел), второе место досталось Гондурасу (девять), третье место — Аргентине (три).

Убытков большей частью не вернуть

Что касается истцов, то в 2025 году инвесторы в большинстве своем происходили из Западной Европы (44% новых дел), еще 14% пришлось на Северную Америку. Причем в восьми делах за 2025 год иностранным инвестором признали юрлицо, зарегистрированное в государстве-ответчике, но контролируемое иностранцами.

Основанием для более чем половины (58%) споров в МЦУИС послужили двусторонние инвестиционные соглашения. Остальные дела были начаты по инвестконтрактам, причем их доля за два прошедших года увеличилась вдвое: с 7% в 2023-м до 15% в 2025-м. Доля дел по Договору к Энергетической хартии в прошлом году (6%) была почти такой же, как в 2023-м (7%), хотя в 2024 году число исков по нему было почти в два раза больше (14%). Споры по национальным законам остались примерно на том же уровне: 6% в 2025 году, 5% в 2024-м и 2023-м.

Среди дел, завершенных в 2025 году, 67% были разрешены по существу, а 33% урегулированы миром либо производство по ним было прекращено. В делах, по которым трибунал вынес решение, в 53% случаев требования инвестора были удовлетворены полностью или частично, в 31% дел отклонены, в 11% споров арбитры признали отсутствие у них компетенции рассматривать дело. При этом в 60% решений арбитры не присуждали инвестору убытки: сюда входят случаи как отклонения иска, так и признания ответственности государства, но без возмещения ущерба. В остальных 40% случаев компенсация присуждалась. Чаще всего (в 14% дел) взысканная сумма колебалась в пределах от $10 млн до $49 млн. По 9% случаев пришлось на взыскание самых маленьких (до $10 млн) и средних сумм компенсаций (от $50 млн до $99 млн). Дорогие споры с присуждением от $100 млн до $499 млн составили 6% дел, а наивысшие суммы возмещения ущерба (от $500 млн до $999 млн) достались всего 3% истцов.

Популярный, но медленный арбитраж

Юристы считают рост числа инвестспоров в 2025 году вполне логичным. Ведущий юрист АБ КИАП Анастасия Рябова полагает, что он отражает потери инвесторов в точках конфликтов: «Государства понемногу закрываются друг от друга, что в том числе выражается в менее выгодных условиях для иностранных инвесторов». Александр Гребельский добавляет к причинам санкции и связанные с ними национализации активов. Старший партнер АБ Nordic Star Андрей Гусев видит в росте дел 2025 года последствия событий 2021–2022 годов: пандемийные национализации, экстренные регуляторные развороты, заморозка концессий.

В то же время Алексей Ядыкин считает, что увеличение количества споров демонстрирует развитие системы защиты прав инвесторов в арбитраже.

Он связывает рост популярности инвестарбитража с его преимуществами в разрешении споров с государством: дело рассматривается беспристрастным трибуналом, а не местным судом, истцы вправе участвовать в назначении арбитров и выборе места арбитража и могут влиять на ход разбирательства. Кроме того, решение трибунала подлежит исполнению во множестве юрисдикций, добавляет юрист.

Но инвестиционный арбитраж — «медленная машина», отмечает Андрей Гусев. Между поводом для иска и появлением дела в реестре МЦУИС обычно проходит два-три года, поясняет господин Гусев. Инвестспоры связаны с конкретными юридическими фактами, поясняет юрист Verba Legal Евгений Гаспарян: «Возникновение этих фактов зависит от конкретных действий государств. Такие действия и являются точкой отсчета для потенциального спора, это объясняет временной разрыв в предъявлении исков». Сами тяжбы, по словам Анастасии Рябовой, могут длиться десятки лет.

Россия и Украина

По данным UNCTAD (United Nations Conference on Trade and Development, орган ООН по торговле и развитию), обобщающим информацию по всем инвестспорам (не только через МЦУИС), на июль 2025 года Россия занимала 11-е место по числу поданных к ней иностранными инвесторами исков. Причем о новых исках, поданных к России в прошлом году, пока неизвестно. Кроме того, отмечает Андрей Гусев, Россия вышла из Договора к Энергетической хартии в 2009 году и не является стороной многих BIT, на которые могли бы опереться западные инвесторы. Александр Гребельский добавляет, что многие акционеры успели инициировать инвестарбитражи против России в 2022–2024 годах, поэтому к 2025 году основная волна исков к РФ уже была запущена.

Тем временем количество претензий инвесторов к Украине растет. Пять дел в МЦУИС против Украины в 2025 году — это заметный рост, указывает господин Гребельский. По данным UNCTAD, на июль 2025 года Украина занимала 10-е место в мире по количеству инвестспоров (35 дел). Инвесторы, чьи активы пострадали в 2022–2023 годах, сейчас выходят на финишную прямую досудебных процедур, задержка перед инициированием инвестарбитража в два-три года — «не аномалия, а норма», говорит Андрей Гусев.

Алексей Ядыкин видит, что исков к Украине становится заметно больше, в том числе и от российских истцов, и полагает, что этот рост продолжится. По словам Александра Гребельского, основной массив исков связан с мерами Украины по санкциям и национализации, а иски подаются через голландские, немецкие и бельгийские компании, но ряд их контролируется лицами, аффилированными с Россией.

Варвара Кеня, Анна Занина