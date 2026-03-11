«Не зря же сенаторы в США беспокоятся»

«В любой момент, когда я захочу, это закончится»,— Дональд Трамп вновь прокомментировал ход войны на Ближнем Востоке. По словам президента США, в Иране практически не осталось целей для ударов. Между тем военные и чиновники на местах не видят признаков скорого прекращения боевых действий. Более того, не исключается и проведение наземной операции. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе считает, что дыма без огня не бывает.

Сенатор-демократ Ричард Блументал по итогам закрытого совещания в Белом доме сообщил о возможности наземной операции в Иране. Информацию подтвердил его коллега по партии Крис Мерфи. Оба выразили по этому поводу обеспокоенность, потому что в этом случае без жертв точно не обойтись.

Почему необходима такая мера? Потому что существуют объективные трудности в борьбе с обнаружением и уничтожением иранских дронов. Помимо всего прочего, их трудно сбивать. Для борьбы с копеечными боеприпасами расходуются дорогостоящие средства ПВО, количество которых тоже конечно. Кроме того, это способ приблизить окончание войны.

Стоит отметить, что речь идет не о публикациях со ссылкой на осведомленные источники, коих великое множество, а о словах официальных лиц. Впрочем, подобное ничего не значит, рассматриваться могут любые варианты. Другое дело, какие решения в итоге будут приняты.

Иран, со своей стороны, продолжает грозить всему свету вечной войной, пугает уровнем цен на нефть в $200 и выше. Армии США и Израиля, в свою очередь, рапортуют об успехах: количество пораженных целей растет, скоро их совсем не останется, тогда можно будет смело завершать кампанию. Дональд Трамп в интервью порталу Axios заявил, что остановит войну в любой момент, когда сочтет нужным.

Тем не менее обстрелы со стороны Исламской Республики продолжаются, пусть их и стало меньше. СМИ публикуют фото пострадавших судов, что пытаются пройти через Ормузский пролив. Между тем есть ощущение, что цивилизованный мир начинает оправляться от первоначального шока.

Быстро решить проблему не получилось, поэтому нужно приспосабливаться к текущей ситуации, другого выхода нет. Вечно война в заливе продлиться не может. Значит, приходится терпеть.

47-й президент США поддерживает рынки и коллег оптимистичными заявлениями. Тем временем западные СМИ все больше начинают раскачивать тему российской помощи режиму аятолл. Так, CNN сообщает, что Москва передает Тегерану некие технологии применения дронов по энергетическим объектам. Кстати, о том же говорил и сенатор Блументал. Трамп эти вопросы по-прежнему комментирует неохотно. Однако, судя по словам его спецпредставителя Стива Уиткоффа, данный аспект обсуждался в ходе недавнего телефонного разговора американского лидера с Владимиром Путиным.

В этой связи есть основания предполагать, что дыма без огня не бывает и повод для беспокойства у бывших партнеров на Западе действительно есть. В общем и целом, главный вывод понятен — когда бы ни закончилась эта война, как раньше, уже точно не будет. Какими предполагаются эти изменения, пока говорить рано, все зависит от исхода кампании. Что касается наземной операции, похоже, в том или ином виде что-то подобное произойдет. Не зря же сенаторы беспокоятся.

Дмитрий Дризе