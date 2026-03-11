У бывшего чиновника Минобороны конфисковали 19 млн рублей незаконных доходов

Измайловский районный суд Москвы обратил в доход государства незаконные доходы начальника 447-го Военного представительства Минобороны Алексея Винницкого. Всего у него и его супруги конфисковали более 18,8 млн руб. Об этом сообщили в пресс-службе столичных судов.

Господин Винницкий получил деньги в период работы на руководящей должности в Минобороны. Суд пришел к выводу, что ответчик не смог доказать законность доходов. Подробности дела неизвестны.

Никита Черненко