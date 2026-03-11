Национализация размножается спорами

По регионам расположения государств, выступающих ответчиками по искам в МЦУИС, в 2025 году лидирует Африка южнее Сахары (24%), далее следуют Южная Америка (20%), Восточная Европа и Центральная Азия (19%), Центральная Америка и Карибский бассейн (13%). Для сравнения: в 2024 году первое место занимали Восточная Европа и Центральная Азия (24%), а Центральная Америка и Карибский бассейн, Южная Америка и Африка южнее Сахары делили второе место с одинаковой долей — по 16%. В 2023-м на первом месте по количеству споров находились Центральная Америка и Карибский бассейн (23%), на втором — Северная Америка (19%), на третьем — Южная Америка (16%).

Лидерство стран из южной части Африки и Южной Америки, по мнению старшего партнера АБ Nordic Star Андрея Гусева, объясняется тем, что 45% всех новых дел 2025 года касаются нефтегазового и горнодобывающего секторов: «Иностранный капитал идет в ресурсные проекты, а ресурсные проекты — это всегда долгосрочные концессии с государством». Государства Африки и Латинской Америки пересматривают горнодобывающие кодексы, повышают долю государства в проектах, изымают активы и отзывают лицензии на добычу, что порождает споры с инвесторами, добавляет управляющий партнер АБ «Гребельский и партнеры» Александр Гребельский. Он уточняет: «Колумбия (4 дела) находится под давлением после прихода к власти левого правительства Густаво Петро, взявшего курс на пересмотр условий для иностранных инвесторов. А Мексика (5 дел) продолжает инициировать споры в секторах нефтегазовой добычи и энергетики, проводя политику национализации энергосектора».

Юрист VERBA LEGAL Евгений Гаспарян указывает, что отрыв третьего места (Восточная Европа и Центральная Азия) от второго в 2025 году на минимальный 1% свидетельствует о нестабильности и в этих регионах. Андрей Гусев обращает внимание, что если посмотреть накопленную за всю историю МЦУИС статистику, то первое место по расположению государств-ответчиков занимают Восточная Европа и Центральная Азия — на них приходится четверть всех дел за 53 года существования центра.

Варвара Кеня