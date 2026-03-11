В рулон закатали цены

Российские металлурги пытаются воспользоваться ростом цен на китайский прокат на части иностранных рынков в связи с конфликтом на Ближнем Востоке, вызвавшим подъем ставок фрахта. По данным аналитиков, рулон и полуфабрикаты из России в Турции, на Ближнем Востоке и в Северной Африке подорожали на $5–15 за тонну. Высокие цены могут сохраняться весь период конфликта, но спрос покупателей в этих регионах остается осторожным.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Российские экспортеры повысили цены на горячекатаный прокат для покупателей в Турции и регионе MENA (Ближний Восток и Северная Африка) на $5–15 за тонну из-за резкого роста стоимости доставки металла из Китая, говорится в обзоре аналитиков SteelOrbis. По их оценкам, с началом военных действий на Ближнем Востоке цены на горячекатаный рулон из КНР с доставкой в Турцию, Северную Африку, Ливан и Сирию подскочили минимум на $20–30 за тонну в связи с увеличением фрахтовых ставок.

По данным SteelOrbis, постоянным покупателям в регионе MENA горячекатаный рулон из России с доставкой в апреле и мае в среднем предлагается по $490–495 за тонну на условиях CFR (включает стоимость фрахта), а для Турции — $485–490 за тонну. Один из металлургических заводов, не находящихся под санкциями, повысил цены для турецких импортеров с $525 до $535–540 (CFR) за тонну с поставкой в мае, уточняют аналитики. Последние предложения по горячекатаному прокату из Китая в Турцию были на уровне $530–545 за тонну (CFR), согласно SteelOrbis. Как отмечают аналитики со ссылкой на трейдера, российские металлурги сейчас имеют хорошие шансы на продажи с премией.

12,1 миллиона тонн составил экспорт стали из России в 2025 году, по данным BigMint.

Согласно данным SteelOrbis, в черноморских портах российский горячекатаный рулон стоит $440–515 за тонну (FOB) в зависимости от поставщика. По данным «Эйлер», в феврале средние цены на этот вид проката на этом базисе выросли на 3%, до $452 за тонну. В 2025 году средняя стоимость составляла $460 за тонну, в 2024 году — $525 за тонну, в 2023 году — $587, а в 2022 году — $705 за тонну.

Как отмечают аналитики Mysteel, военные действия на Ближнем Востоке грозят сокращением экспорта горячекатаного рулона из Китая. В 2025 году металлурги КНР экспортировали 21,5 млн тонн этого проката, из которых 17% пришлось на семь стран Персидского залива — Саудовскую Аравию, ОАЭ, Ирак, Кувейт, Катар, Иран и Бахрейн. Несколько китайских заводов прекратили заключать новые контракты с покупателями из стран Ближнего Востока, а часть уже нагруженных судов с китайской сталью изменили курс, уточняют в SteelOrbis. Это, в свою очередь, сделало покупателей проката из КНР в других регионах более осторожными.

Рост цен ожидается и на стальные полуфабрикаты. Согласно SteelOrbis, российские экспортеры заготовки в Турцию могут поднять цены на $5, до $475 за тонну (CFR), в расчете на то, что у местных покупателей будет нехватка дешевых альтернатив и те, в частности, будут избегать закупок в Китае. По данным аналитиков, стандартная партия заготовки из КНР объемом 50 тыс. тонн с доставкой в Турцию в мае подорожала до $500–510 за тонну (CFR), тогда как последняя сделка была совершена по цене $490 за тонну.

Партнер NEFT Research по консалтингу Александр Котов считает, что высокие цены будут на протяжении всего конфликта на Ближнем Востоке.

По его словам, Китай и Индия остаются крупнейшими экспортерами горячекатаного рулона в Турцию и регион MENA. «Выбор зависит от удержания РФ дисконта и рисков логистики у Азии — пока фрахт высокий, российские поставки выгоднее. Премия может исчезнуть, как только логистика через Ормузский пролив нормализуется или китайские экспортеры скорректируют цены»,— рассуждает аналитик.

Господин Котов добавляет, что российские поставщики могут заменить и упущенные иранские объемы по более высоким ценам. Всемирная ассоциация стали (WSA) оценила производство в Иране в 2025 году в 31,8 млн тонн, что соответствует десятому месту в мире.

Младший директор по корпоративным рейтингам агентства «Эксперт РА» Олег Емельченков отмечает, что спрос на металл в Турции и странах MENA останется осторожным. «В Турции давление создают высокая ключевая ставка и неясные перспективы стройки. В MENA добавляются геополитические риски и финансовые проблемы покупателей»,— поясняет он. Как считает аналитик, если просадка азиатских предложений сохранится, активизация закупок возможна, но реальные объемы будут зависеть от динамики ставок фрахта и готовности покупателей платить.

Анатолий Костырев, Полина Трифонова