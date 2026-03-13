Москва ждет Егора Мартынова в апреле

6 марта на rusfond.ru и в «Ъ» мы рассказали историю девятилетнего Егора Мартынова из Белгородской области («Головоломка для Егора», Алексей Каменский). У мальчика выявили новообразование в лобно-глазничной области слева. Ему нужна срочная операция — удаление дефекта с одномоментной пластикой пораженного участка биосовместимым имплантом. Но оплатить дорогую операцию семья Егора не в состоянии. Рады сообщить: вся необходимая сумма (1 302 950 руб.) собрана. Богдана, мама Егора, благодарит всех за помощь. Дорогие друзья, примите и нашу признательность.

Фото: Надежда Храмова, Коммерсантъ Егор Мартынов

Всего с 6 марта 6580 читателей rusfond.ru, “Ъ”, телезрителей ГТРК «Пермь», «Орел», «Иртыш» и еще 118 региональных СМИ — партнеров Русфонда, а также 38 компаний исчерпывающе помогли 56 детям, собрано 25 104 676 руб.