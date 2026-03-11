Россия предупреждала партнеров в Турции о планах Украины совершить диверсии на трубопроводах в Черном море, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Так он прокомментировал сообщение «Газпрома» об атаках на компрессорные станции «Береговая», «Казачья» и «Русская».

«Мы уже неоднократно доводили до наших друзей в Анкаре информацию о вынашиваемых киевским режимом планах по актам саботажа и диверсиям в инфраструктуре упомянутых потоков»,— сказал представитель Кремля журналистам. Владимир Путин, напомнил пресс-секретарь, говорил о планах атаковать трубопроводы «Турецкий поток» и «Голубой поток», «которые сейчас имеют огромное значение».

Владимир Путин говорил, что Украина готовится подорвать трубопроводы при помощи спецслужб некоторых западных стран. «Газпром» сегодня сообщил, что все три атаки на компрессорные станции, обеспечивающие поставки по трубопроводам, отражены. «Голубой поток» и «Турецкий поток» поставляют природный газ в Турцию через Черное море, минуя третьи страны.

Лусине Баласян