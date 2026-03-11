ЦБ не увидел «значимых сюрпризов» в динамике инфляции с начала года
Банк России не видит «значимых сюрпризов» в динамике устойчивой инфляции с начала года. Об этом заявил директор департамента денежно-кредитной политики ЦБ Андрей Ганган.
Андрей Ганган
Фото: Центральный банк России
Регулятор допустил разовый всплеск инфляции в октябре после индексации тарифов на коммунальные услуги. «Это тоже учтено в нашем прогнозе»,— сказал господин Ганган в эфире Радио РБК.
У Центробанка есть возможности для того, чтобы инфляция замедлилась до целевого показателя 4% в середине 2026 года, отметил Андрей Ганган. «Пока базовый прогноз предполагает, что мы этого достигаем»,— сказал он.
По итогам января годовая инфляция достигла 6%. По последним данным Росстата на 4 марта, с начала 2026 года цены выросли на 2,22%.